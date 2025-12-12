Хакан Фідан / © Associated Press

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Європі необхідно допомогти Україні зробити непростий вибір у процесі пошуку можливих шляхів припинення війни.

«Європі потрібно допомогти Україні зробити певний складний вибір… Щоб запобігти великим втратам, тобто заради більшого блага, необхідно запобігти тут катастрофі, викорінити зло… Тому необхідно зробити вибір. Я знаю, що їм це важко. Особливо земельне питання неймовірно складне. Нехай Бог не допустить, щоб хтось пережив подібне», — сказав Фідан.

Міністр додав, що до цього складного переліку належать також гарантії безпеки, які, за його словами, є надзвичайно важливим та непростим аспектом будь-яких домовленостей. Він підкреслив, що Туреччина продовжує сприяти діалогу між сторонами.

Фідан також заявив, що Стамбул готовий знову прийняти переговори — нагадавши, що влітку там уже відбулося три раунди зустрічей. Досягнутий тоді прогрес у питаннях обміну полоненими та інших гуманітарних тем, на його думку, створив основу для нинішніх дискусій.

Водночас він попередив, що війна вже вийшла за межі України та поширилася на Чорне море.

«Чорне море тепер стало продовженням зони бойових дій. Наразі вони атакують торгові судна і танкери в Чорному морі. Тому, якщо війна продовжиться, вона пошириться на інші місця, на інші частини Європи. Боже упаси, це має припинитися тут і зараз», — резюмував міністр.

Раніше повідомлялося, що Путін намагається представити російську економіку як таку, що здатна підтримувати тривалу війну в Україні, щоб підкріпити поточні заяви Росії про нібито неминучість перемоги.

Ми раніше інформували, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс є «наступною ціллю Росії», і закликав негайно готуватися до подальшої напруженості та ескалації.