Одеса у вогні: росіяни потужно вгатили по місту

Уночі ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури. Ушкоджено також складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж. На місці спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила», — зазначив він.

Через атаку низка населених пунктів тимчасово без світла. Відновлювальні роботи вже тривають. Критична інфраструктура працює від генераторів.

