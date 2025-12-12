ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2102
1 хв

Одеса у вогні: росіяни потужно вгатили по місту

Після атаки у місті частково відсутнє світло, критична інфраструктура перейшла на генератори.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ тероризувала Одесу

РФ тероризувала Одесу / © Getty Images

Уночі ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури. Ушкоджено також складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж. На місці спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила», — зазначив він.

Через атаку низка населених пунктів тимчасово без світла. Відновлювальні роботи вже тривають. Критична інфраструктура працює від генераторів.

Нагадаємо, 6 грудня ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Одещини ударними безпілотниками.

2102
