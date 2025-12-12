- Дата публікації
Одеса у вогні: росіяни потужно вгатили по місту
Після атаки у місті частково відсутнє світло, критична інфраструктура перейшла на генератори.
Уночі ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками.
Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
«Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури. Ушкоджено також складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж. На місці спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила», — зазначив він.
Через атаку низка населених пунктів тимчасово без світла. Відновлювальні роботи вже тривають. Критична інфраструктура працює від генераторів.
Нагадаємо, 6 грудня ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Одещини ударними безпілотниками.