Чи дійсно вартість Інтернету сягне 3 тис. грн: що кажуть експерти

Інтернет. / © Credits

Реклама

Інтернет в Україні не може здорожчати вдесятеро. Якщо підвищення цін відбудеться, то воно воно буде не дуже помітним для більшості населення.

Про це заявив експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун в ефірі “КИЇВ24”.

З його слів, підвищення може відбутися в межах інфляції. Втім, конкретних цифр та термінів Корсун не назвав. Він каже, що рішення ухвалюватиме кожний провайдер самостійно.

Реклама

“Якщо й буде якесь підвищення цін, воно буде взагалі непомітним для більшості. Це залежить від загальної ситуації в економіці країни. Це рішення кожного провайдера. Якийсь провайдер вирішить, що не буде взагалі підвищувати, скільки зможе, стільки не буде підвищувати”, - висловився він.

Загалом він називає це дуже дивним ставлення регуляторів бізнесу. За словами Корсуна, замість того, щоб допомогти, зменшити навантаження, вони йдуть навпаки шляхом підсилення.

Зауважимо, жорсткі вимоги до якості мобільного Інтернету встановлює новий закон №4670. Документ зобов’язує провайдерів забезпечити 100 годин автономності мереж під час блекаутів та встановлює показник швидкості для операторів – до 100 Мегабіт за секунду.

Як повідомляло видання “Мінфін”, в Україні Інтернет може здорожчати вдесятеро. Зазначається, що закон №4670-IX запроваджує низку важливих змін у сфері мобільного Інтернету, зокрема ключовою новацією стали оновлені стандарти швидкості.

Реклама

Експерти прогнозують: якщо контроль стане жорсткішим, Інтернет може здорожчати «до рівня Європи» — тобто до 2000-3000 грн на місяць (зараз пакети коштують 200-300 грн).

Нагадаємо, 25 листопада президент Володимир Зеленський підписав Закон № 4670-IX про якісний мобільний Інтернет. Документ є важливим кроком до забезпечення швидкого та прогнозованого інтернету для кожного українця, незалежно від місця проживання.