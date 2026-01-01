ТСН у соціальних мережах

Новорічний заїзд не вдався: п’яного Санту зупинили під час комендантської години (відео)

П’яний водій у костюмі Санти порушив комендантську годину під Рівним.

Руслана Сивак
П’яний Санта за кермом Mercedes

П’яний Санта за кермом Mercedes / © Національна поліція України

У новорічну ніч під час дії комендантської години патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz, який рухався об’їзною дорогою Рівного. Транспортний засіб привернув увагу правоохоронців, тож його зупинили для перевірки.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Як повідомив Білошицький, за кермом перебував чоловік у костюмі Санта-Клауса. Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду за допомогою алкотестера показав 2,25 проміле алкоголю. На водія склали адміністративні матеріали, а автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

За інформацією поліцейських, загалом упродовж новорічної ночі на дорогах України поліцейські склали 135 протоколів за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення — керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

