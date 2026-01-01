- Дата публікації
Трагедії в Новий рік: що відомо про пожежу в столітній церкві і загиблих від піротехніки в Нідерландах
Під час святкування Нового року у Нідерландах спалахнула пожежа в історичній церкві, а кілька людей загинули через небезпечне використання піротехніки. Поліція зафіксувала безпрецедентний рівень насильства.
У Нідерландах святкування Нового року перетворилося на трагедію. У перші години 2026 року в Амстердамі загорілася столітня церква Вонделькерк, одна з головних туристичних пам’яток міста.
Про це повідомляє ВВС.
Пожежа в церкві Вонделькерк і загибель людей під час заворушень
Причини займання історичної церкви поки невідомі, але є свідчення, що вежа висотою 50 метрів обвалилася, а дах будівлі зазнав серйозних пошкоджень.
Також голова профспілки поліції Ніне Коойман повідомила, що напередодні свята поліцію країни закидали феєрверками, і правоохоронці зіткнулися з «безпрецедентним рівнем насильства». Через це загинули 17-річний хлопець та 38-річного чоловік.
У Роттердамі 14 людей, переважно неповнолітні, звернулися за допомогою через травми очей, двом із них знадобилася операція. У Бреді поліцію атакували коктейлями Молотова.
Влада Нідерландів повідомила, що заборона на неліцензовані феєрверки набуде чинності вже 2026 року. Минулоріч на їх придбання витратили рекордні 129 млн євро.
Нагадаємо, 31 грудня у Швейцарії прогримів вибух у барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана. Загинули люди і декілька осіб зазнали поранення.