ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2330
Час на прочитання
1 хв

Трагедії в Новий рік: що відомо про пожежу в столітній церкві і загиблих від піротехніки в Нідерландах

Під час святкування Нового року у Нідерландах спалахнула пожежа в історичній церкві, а кілька людей загинули через небезпечне використання піротехніки. Поліція зафіксувала безпрецедентний рівень насильства.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Трагедії в Новий рік: що відомо про пожежу в столітній церкві і загиблих від піротехніки в Нідерландах

Новорічний хаос у Нідерландах / © AP

У Нідерландах святкування Нового року перетворилося на трагедію. У перші години 2026 року в Амстердамі загорілася столітня церква Вонделькерк, одна з головних туристичних пам’яток міста.

Про це повідомляє ВВС.

Пожежа в церкві Вонделькерк і загибель людей під час заворушень

Причини займання історичної церкви поки невідомі, але є свідчення, що вежа висотою 50 метрів обвалилася, а дах будівлі зазнав серйозних пошкоджень.

Також голова профспілки поліції Ніне Коойман повідомила, що напередодні свята поліцію країни закидали феєрверками, і правоохоронці зіткнулися з «безпрецедентним рівнем насильства». Через це загинули 17-річний хлопець та 38-річного чоловік.

У Роттердамі 14 людей, переважно неповнолітні, звернулися за допомогою через травми очей, двом із них знадобилася операція. У Бреді поліцію атакували коктейлями Молотова.

Влада Нідерландів повідомила, що заборона на неліцензовані феєрверки набуде чинності вже 2026 року. Минулоріч на їх придбання витратили рекордні 129 млн євро.

Нагадаємо, 31 грудня у Швейцарії прогримів вибух у барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана. Загинули люди і декілька осіб зазнали поранення.

Дата публікації
Кількість переглядів
2330
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie