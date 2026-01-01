Трагедії в Новий рік: що відомо про пожежу в столітній церкві і загиблих від піротехніки в Нідерландах

Новорічний хаос у Нідерландах / © AP

У Нідерландах святкування Нового року перетворилося на трагедію. У перші години 2026 року в Амстердамі загорілася столітня церква Вонделькерк, одна з головних туристичних пам’яток міста.

Про це повідомляє ВВС.

Пожежа в церкві Вонделькерк і загибель людей під час заворушень

Причини займання історичної церкви поки невідомі, але є свідчення, що вежа висотою 50 метрів обвалилася, а дах будівлі зазнав серйозних пошкоджень.

Також голова профспілки поліції Ніне Коойман повідомила, що напередодні свята поліцію країни закидали феєрверками, і правоохоронці зіткнулися з «безпрецедентним рівнем насильства». Через це загинули 17-річний хлопець та 38-річного чоловік.

У Роттердамі 14 людей, переважно неповнолітні, звернулися за допомогою через травми очей, двом із них знадобилася операція. У Бреді поліцію атакували коктейлями Молотова.

Влада Нідерландів повідомила, що заборона на неліцензовані феєрверки набуде чинності вже 2026 року. Минулоріч на їх придбання витратили рекордні 129 млн євро.

Нагадаємо, 31 грудня у Швейцарії прогримів вибух у барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана. Загинули люди і декілька осіб зазнали поранення.