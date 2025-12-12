- Дата публикации
Одесса в огне: россияне мощно ударили по городу
После атаки в городе отчасти отсутствует свет, критическая инфраструктура перешла на генераторы.
Ночью враг массированно атаковал Одесский район ударными беспилотниками.
О последствиях сообщил глава ОВА Олег Кипер.
«Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры. Повреждены также складские помещения, административное здание и гараж. На месте вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные спасателями. Информация о погибших и пострадавших не поступала», — отметил он.
Из-за атаки ряд населенных пунктов временно без света. Восстановительные работы уже продолжаются. Критическая инфраструктура работает от генераторов.
Напомним, 6 декабря враг ударил по гражданской инфраструктуре Одесской области ударными беспилотниками.