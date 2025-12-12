Ночью дроны атаковали один из самых больших российских НПЗ: там возник масштабный пожар

БПЛА атаковали НПЗ в Ярославле / © ТСН

В ночь на 12 декабря беспилотники атаковали НПЗ в российском городе Ярославль, что более 700 километров от государственной границы с Украиной.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По словам местных жителей, над городом прозвучала серия, по меньшей мере, из семи мощных взрывов. Перед атакой губернатор региона Михаил Евраев объявил о «беспилотной опасности» в области.

После взрывов в сети появились фото и видео, на которых видно яркое зарево над промышленной зоной и густой столб дыма. OSINT-аналитики и мониторинговые каналы сообщают, что удар потерпело предприятие «Славнефть-ЯНОС» («Ярославнефтеоргсинтез»).

«Славнефть-ЯНОС» — один из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие способно перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти каждый год.

Завод имеет стратегическое значение для экономики и военной машины РФ, поскольку производит широкий спектр нефтепродуктов — от автомобильного бензина до реактивного топлива и смазочных масел.

Ранее сообщалось, что в России Сызранский нефтеперерабатывающий завод прекратил переработку нефти 5 декабря после того, как был поврежден ударом украинского дрона.

Мы ранее информировали, что Силы обороны поразили Саратовский НПЗ, склад с дронами в Крыму и другие военные объекты.