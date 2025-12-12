«Зустрічі заради зустрічей»: у Білому домі різко висловилися про переговори щодо України

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп направить свого представника на переговори щодо України до Європи цими вихідними за умови, що з’явиться реальний шанс підписати мирну угоду.

Про це заявила прессекретарка американського лідера Керолайн Левітт, пише Reuters .

За її словами, Трамп втомився від зустрічей, які, здається, так і не призвели до досягнення згоди сторін щодо припинення війни в Україні.

«Президент надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни, і йому набридли зустрічі лише заради зустрічей», — наголосила речниця Білого дому.

Адміністрація Білого дому, каже посадовиця, вже витратила понад 30 годин за кілька тижнів на зустрічі з представниками України, Росії та європейських держав.

Видання наголошує, що зараз Київ опинився під тиском Білого дому, щоб забезпечити швидкий мир. Україна проти американського плану, який багато хто вважає вигідним для Москви.

Зазначається, що днями середу Трамп поговорив телефоном з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії, зокрема щодо перспектив переговорів у Європі цими вихідними.

Нагадаємо, Трамп заявив, що лише Володимиру Зеленському «не подобається» мирний план, а всі інші начебто «у захваті». Йдеться про представників Києва, що беруть участь у переговорах. З його слів, вони позитивно сприйняли запропоновану Вашингтоном концепцію.