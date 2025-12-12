- Дата публікації
Категорія
Політика
«Зустрічі заради зустрічей»: у Білому домі різко висловилися про переговори щодо України
Білий дім тисне на Київ заради «швидкого миру».
Президент США Дональд Трамп направить свого представника на переговори щодо України до Європи цими вихідними за умови, що з’явиться реальний шанс підписати мирну угоду.
Про це заявила прессекретарка американського лідера Керолайн Левітт, пише Reuters.
За її словами, Трамп втомився від зустрічей, які, здається, так і не призвели до досягнення згоди сторін щодо припинення війни в Україні.
«Президент надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни, і йому набридли зустрічі лише заради зустрічей», — наголосила речниця Білого дому.
Адміністрація Білого дому, каже посадовиця, вже витратила понад 30 годин за кілька тижнів на зустрічі з представниками України, Росії та європейських держав.
Видання наголошує, що зараз Київ опинився під тиском Білого дому, щоб забезпечити швидкий мир. Україна проти американського плану, який багато хто вважає вигідним для Москви.
Зазначається, що днями середу Трамп поговорив телефоном з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії, зокрема щодо перспектив переговорів у Європі цими вихідними.
Нагадаємо, Трамп заявив, що лише Володимиру Зеленському «не подобається» мирний план, а всі інші начебто «у захваті». Йдеться про представників Києва, що беруть участь у переговорах. З його слів, вони позитивно сприйняли запропоновану Вашингтоном концепцію.