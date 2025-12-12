ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1142
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака БпЛА, нова скандальна заява Трампа: головні новини ночі 12 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Зеленський та Трамп

Зеленський та Трамп / © скрін з відео

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 грудня 2025 року:

  • Трамп заявив, що лише Зеленському «не подобається» мирний план, а всі інші «у захваті» Читати далі –>

  • Європа має допомогти Україні зробити складний вибір — Туреччина Читати далі –>

  • Вночі дрони атакували один з найбільших російських НПЗ: там виникла масштабна пожежа Читати далі –>

  • Вночі в Одесі пролунали вибухи: місто атакували БпЛА Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
1142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie