Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
- 1142
Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака БпЛА, нова скандальна заява Трампа: головні новини ночі 12 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 грудня 2025 року:
Трамп заявив, що лише Зеленському «не подобається» мирний план, а всі інші «у захваті» Читати далі –>
Європа має допомогти Україні зробити складний вибір — Туреччина Читати далі –>
Вночі дрони атакували один з найбільших російських НПЗ: там виникла масштабна пожежа Читати далі –>
Вночі в Одесі пролунали вибухи: місто атакували БпЛА Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>