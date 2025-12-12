НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: який прогноз щодо інфляції

НБУ / © УНІАН

Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. На рішення вплинули проінфляційні ризики, зокрема пов’язаних із майбутнім міжнародним фінансуванням.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Відповідно до повідомлення, інфляція в Україні знижується швидше за прогноз НБУ, проте інфляційні очікування залишаються підвищеними.

Зокрема, у листопаді як споживча, так і базова інфляція сповільнилися до 9,3% у річному вимірі. Обидва показники були трохи нижчими за траєкторію прогнозу. Така динаміку в НБУ пояснюють, перш за все, збільшенням пропозиції продовольчих товарів завдяки надходженню нових урожаїв.

«Попри стійке сповільнення інфляції, що триває з червня, інфляційні очікування економічних агентів залишалися підвищеними. Дані пошукових запитів в Інтернеті також свідчили про подальше зростання уваги населення до теми інфляції», — йдеться у повідомленні.

Раніше Кабмін повідомив, що темпи зростання цін в Україні поступово уповільнюватимуться. Однак 2026 року інфляція залишатиметься на доволі високому рівні.