Попереднє прання

Реклама

Сучасні пральні машини мають велику кількість програм для догляду за одягом, але серед них є опція, яку часто обходять увагою — це попереднє прання. Багато власників пральних машин помилково вважають цей цикл непотрібним, хоча це ефективний інструмент для прання.

В чому суть функції попереднього прання

Попереднє прання являє собою відокремлений короткий етап, який запускається безпосередньо перед основною програмою прання. Його дія відрізняється від звичайного полоскання, оскільки він передбачає використання мийного засобу. Машина набирає воду, зазвичай прохолодну або теплу, та додає невелику, строго дозовану кількість порошку чи гелю зі спеціального відсіку. Барабан здійснює плавні оберти, що дозволяє розм’якшити та частково змити найсильніші поверхневі забруднення, такі як землю, пісок чи жир.

Головне призначення цього етапу — не допустити, щоб бруд закріпився у волокнах тканини, особливо коли в основному циклі застосовується гаряча вода, яка може «запекти» деякі типи плям, наприклад, білкові, роблячи їх практично неможливими для видалення. Таким чином, одяг потрапляє в основний цикл уже очищеним від первинного бруду, що значно підвищує ефективність роботи основного мийного засобу.

Реклама

Коли використовувати програму попереднього прання

Застосування функції попереднього прання стає необхідним виключно для речей, які мають значні забруднення. Експерти радять використовувати цю програму для:

Для одягу, що використовувався для фізичної праці, спортивних тренувань або садових робіт, оскільки вона допомагає розм’якшити та вивільнити з волокон в’їлий бруд, ґрунт і пісок.

Цикл є надзвичайно корисним для білих і світлих речей, схильних до появи сірого нальоту, оскільки він усуває мікрочастинки бруду перед основним пранням, зберігаючи їхню яскравість.

Функція ідеально підходить для обробки дитячих речей із забрудненнями від їжі чи творчості, а також для видалення плям, які давно в’їлися в тканину.

Фукнція попереднього прання — позначення на пральній машині

Для використання функції попереднього прання необхідно знайти два ключові позначення: одне для активації циклу і друге — для додавання мийного засобу.

Для вмикання функції на панелі керування (селектор програм або окрема кнопка) найчастіше використовуються такі позначення:

Напис «pre-wash» або «попереднє прання».

Схематичний символ ванни з однією вертикальною рискою всередині або коротка стрілка.

Іноді функція просто інтегрована в деякі режими (наприклад, «бавовна інтенсивно») і включається автоматично.

Після активації функції мийний засіб потрібно засипати у відповідне відділення в лотку. це відділення майже завжди позначається римською цифрою I

Реклама

Завжди перевіряйте інструкцію до вашої моделі, оскільки невеликі відмінності у символіці є можливими.

Плюси та мінуси використання функції попереднього прання

Як і будь-яка допоміжна функція, попереднє прання має як очевидні переваги, так і певні недоліки, які слід ретельно враховувати перед його активацією. Ключовою перевагою є гарантоване і значне підвищення якості очищення, що дозволяє успішно видаляти стійкі забруднення. Це часто допомагає уникнути необхідності повторного прання та дозволяє рідше використовувати інтенсивні чи високотемпературні режими, що позитивно впливає на збереження структури та зовнішнього вигляду тканин.

Однак, основним мінусом цього циклу є збільшення ресурсних витрат. Активація попереднього прання подовжує загальну тривалість роботи машини приблизно на 20 хвилин, а також вимагає додаткового споживання води та електроенергії.

Отже, фахівці рекомендують використовувати цю функцію свідомо, лише у випадках реальної потреби, щоб досягти оптимального результату, мінімізуючи при цьому зайві витрати.