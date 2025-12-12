ДТП у Прилуках: суд вирішив долю поліцейської, яка на смерть збила дитину

Затримана у справі про ДТП у Прилуках поліцейська на судовому засіданні / © «Суспільне Чернігів»

Деснянський райсуд Чернігова 11 грудня обрав запобіжний захід поліцейській, яка службовим авто збила на смерть 6-річну дівчинку у Прилуках. Йдеться про тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у 242 тис. грн.

Про це повідомляє «Суспільне Чернігів».

На судовому засіданні поліцейська розповіла, що керувала службовим авто та їхала на виклик щодо аварії. За словами затриманої, на машині працювали проблискові маячки, і вони власноруч тричі подавала звуковий сигнал.

Так, працівниця поліції ствердно відповіла на запитання судді, чи натискала вона сигнал. А на запитання про те, чому він постійно не працював, сказала, що «але коли везуть воїна, то люди часто не реагують на сигнал. А коли по два-три подаєш (короткі сигнали), то вони краще реагують».

Керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Дейнека наполягав у суді на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, оскільки, на його думку, затримана поліцейська може переховуватися та впливати на свідків і колег.

Натомість, захисниця затриманої, Леся Вертелецька, просила суд обрати м’якший запобіжний захід — домашній арешт.

«Застосовано тримання під вартою, оскільки підозра обґрунтована і, зважаючи на обставини цієї справи, існують ризики, на які посилалась сторона обвинувачення. Однак, не настільки ймовірні, щоб заборонити вам внести заставу. Застава в тому розмірі, яка визначена, буде забезпечувати виконання цих ризиків і гарантувати належну процесуальну поведінку», — пояснив рішення суду суддя Богдан Крапивний.

Дейнека сказав журналістам, що, скоріш за все, прокуратура подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, 10 грудня у Прилуках службовий автомобіль поліції збив двох людей на пішохідному переході. Унаслідок ДТП загинула дитина і була травмована жінка. За попередніми даними поліції, наряд їхав на виклик зі увімкненими маячками. Проте очевидці стверджують, що авто рухалося без маячків та звукового сигналу і намагалося обігнати фуру. Керівництво Нацполіції ініціювало службове розслідування, а поліцейських відсторонили від служби.