Смертельна ДТП під Дніпром: шкільний автобус зіткнувся з мікроавтобусом (фото)

На місці аварії / © ДСНС

Сьогодні, 11 грудня, поблизу села Саксагань Кам’янського району сталася смертельна ДТП за участі шкільного автобуса та автівки.

Про це повідомили у ДСНС.

«Сталося зіткнення шкільного автобусу „ЗАЗ“ із автомобілем Volkswagen Transporter. У легковику загинули двоє чоловіків, одного з них співробітники ДСНС деблокували», — йдеться у повідомленні.

Ще семеро осіб, з них одна дитина, які на момент події перебували у шкільному автобусі, дістали травми різного ступеня та були госпіталізовані до лікарень.

На місці ДТП працювали рятувальники / © ДСНС

Правоохоронці встановлюють всі причини та обставини аварії.

