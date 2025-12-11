- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 829
- Час на прочитання
- 1 хв
Смертельна ДТП під Дніпром: шкільний автобус зіткнувся з мікроавтобусом (фото)
На трасі зіткнулися автівка та шкільний автобус. Загинули чоловіки. Серед постраждалих є діти.
Сьогодні, 11 грудня, поблизу села Саксагань Кам’янського району сталася смертельна ДТП за участі шкільного автобуса та автівки.
Про це повідомили у ДСНС.
«Сталося зіткнення шкільного автобусу „ЗАЗ“ із автомобілем Volkswagen Transporter. У легковику загинули двоє чоловіків, одного з них співробітники ДСНС деблокували», — йдеться у повідомленні.
Ще семеро осіб, з них одна дитина, які на момент події перебували у шкільному автобусі, дістали травми різного ступеня та були госпіталізовані до лікарень.
Правоохоронці встановлюють всі причини та обставини аварії.
Нагадаємо, у Києві на Набережному шосе сталася смертельна ДТП — загинув водій. Ще троє пасажирів потрапили до лікарні.