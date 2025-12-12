Смарагдова тіара королеви Вікторії: куди зникла унікальна коштовність та де вона зараз

Королева Великої Британії Вікторія, її чоловік принц Альберт та їхні діти. Королева носить на портреті тіару зі смарагдами. / © Getty Images

Королева Великої Британії Вікторія є однією із найвідоміших монахинь королівства, але не лице роки її правління, які називаються Вікторіанською епохою, відомі у світі, а й приголомшливі прикраси, які вона носила. Деякі із коштовностей, які були у колекції Вікторії, розроблені її чоловіком принцом Альбертом, який був великим поціновувачем мистецтва, зокрема ювелірного.

Однією із прикрас, які чоловік розробив для дружини, була елегантна тіара зі смарагдів та діамантів оправлених у біле золото. Коштовність виготовлена 1845 року придворним ювеліром Джозефом Кітчінгом і стала доповненням до серії прикрас зі смарагдами, які Альбер подарував дружині.

Смарагдова тіара королеви Вікторії / © Associated Press

Тіара через свою витонченість та ніжність стала однією із улюблених у королеви і вона часто її носила та позувала у ній для портретів, щоб закарбувати у вічності цінний подарунок. За прикрасу Альберт у той час заплатив 1150 фунтів стерлінгів, а Вікторія, як відомо вела щоденник, у якому назвала діадему прекрасною та похвалила чудовий смак свого чоловіка.

Коли Альберт помер, Вікторія одягла траур, який носила до кінця свого життя і відмовилась не лише від яскравих суконь, а й від яскравих прикрас, тому цю тіару вона позичила членам родини для важдивих заходів, а згодом 1893 року подарувала тіару та смарагдову парюру (яка складалась із кольє, брошки та сережок) своїй доньці принцесі Луїзі. Вона зберігала прикрасу протягом багатьох років, але дітей не мала, тому ймовірно у подальшому залишила тіару своїй племінниці, яка мала титул герцогині Фай. Родина Фай зберегла прикрасу і вона й сьогодні є їхньою власністю, інколи вони дають тіару в оренду для виставок у музеях.