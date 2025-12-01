Що трапилося з величезним гардеробом королеви Вікторії та куди зникли її розкішні сукні

Королева Вікторія / © Getty Images

Зазвичай, коли ми думаємо про королеву Вікторію, ми уявляємо її в жалобній чорній сукні, але так було лише після смерті принца Альберта. До цього вона мала багато суконь, дуже яскравих і модних. Наприклад, цей портрет датований 1837 роком, коли вона відвідувала театр. Ми бачимо молоду королеву, модно одягнену, з красивими рукавичками, чудовою мереживною сукнею та гарною шаллю.

Королева Вікторія / © Getty Images

Але що з нею сталося потім? Багато старих суконь королеви Вікторії, які їй більше не були потрібні, вона, ймовірно, дарувала своїм фрейлінам. Це була давня традиція в британській монархії. Якщо згадати королеву Єлизавету I епохи Тюдорів, вона була відома тим, що роздавала багато своїх суконь та вбрання. Але що з ними сталося після того, як вони були подаровані, й досі залишається загадкою. Деякі, ймовірно, носили фрейліни, або ж їх перешивали, а потім викидали, коли вони зношувалися.

Деякі сукні королеви Вікторії все ж збереглися до нашого часу. Наприклад, ця сукня, яку вона носила в день вступу на престол. Її можна побачити в Кенсінгтонському палаці в Лондоні.

Вона була одягнена 20 червня 1837 року, у день її вступу на престол, коли вона стала королевою. І насправді вона була чорною, бо Вікторія носила жалобу за своїм дядьком Вільгельмом IV, але з часом сукня вигоріла до коричневого кольору.

Сукня королеви Вікторії / © Getty Images

Також збереглась її весільна сукня. Вона датується 1840 роком і входить до колекції Royal Collection Trust.

Весільна сукня королеви Вікторії / © Associated Press

А це сукня королеви Вікторії, яку вона носила на відкритті Великої виставки 1851 року. З часом вона теж вигоріла, але колись мала дуже яскравий рожевий колір. У своєму щоденнику вона описала її як «сукню рожевого і срібного кольору», і виготовлена вона зі шовку зі спіттерфілдських ткацьких мануфактур. Ці рожеві шовкові банти та розетки, ймовірно, були додані пізніше, що вказує на те, що королева Вікторія оновлювала цю сукню в подальшому. І так часто робили протягом XIX століття, та й взагалі протягом усієї історії: сукні та вбрання оновлювали, щоб відповідати моді.

Сукня королеви Вікторії / © Getty Images

Однак все це зникло 1861 року, коли помер її чоловік принц Альберт.