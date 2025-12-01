- Дата публикации
Что случилось с огромным гардеробом королевы Виктории и куда исчезли ее роскошные платья
За свою жизнь королева Виктория имела тысячи предметов одежды, тысячи платьев, сшитых для нее. Но что с ними произошло? Что происходило с ними при ее жизни и что произошло после ее смерти, рассказала историк Эми Боингтон.
Обычно, когда мы думаем о королеве Виктории, мы представляем ее в траурном черном платье, но так было только после смерти принца Альберта. До этого у нее было много платьев, очень ярких и модных. Например, этот портрет датирован 1837 годом, когда она посещала театр. Мы видим молодую королеву, модно одетую, с красивыми перчатками, великолепным кружевным платьем и красивой шалью.
Но что с ним произошло потом? Многие старые платья королевы Виктории, которые ей больше не были нужны, она, вероятно, дарила своим фрейлинам. Это была давняя традиция в британской монархии. Если вспомнить королеву Елизавету I эпохи Тюдоров, она была известна тем, что раздавала много своих платьев и нарядов. Но что с ними произошло после того, как они были подарены, до сих пор остается загадкой. Некоторые, вероятно, носили фрейлины, или же их перешивали, а затем выбрасывали, когда они изнашивались.
Некоторые платья королевы Виктории все же сохранились до нашего времени. Например, это платье, которое она носила в день вступления на престол. Его можно увидеть в Кенсингтонском дворце в Лондоне.
Оно было надето 20 июня 1837 года, в день ее вступления на престол, когда она стала королевой. И на самом деле оно было черным, потому что Виктория носила траур по своему дяде Вильгельму IV, но со временем платье выгорело до коричневого цвета.
Также сохранилось ее свадебное платье, которое датируется 1840 годом и входит в коллекцию Royal Collection Trust.
А это платье королевы Виктории, которое она носила на открытии Великой выставки 1851 года. Со временем оно тоже выгорело, но когда-то имело очень яркий розовый цвет. В своем дневнике она описала его как «платье розового и серебряного цвета», и изготовлено оно из шелка со спиттерфилдских ткацких мануфактур. Эти розовые шелковые банты и розетки, вероятно, были добавлены позже, что указывает на то, что королева Виктория обновляла это платье в дальнейшем. И так часто делали на протяжении XIX века, да и вообще на протяжении всей истории: платья и наряды обновляли, чтобы соответствовать моде.
Однако все это исчезло в 1861 году, когда умер ее муж принц Альберт.