Что случилось с огромным гардеробом королевы Виктории и куда исчезли ее роскошные платья

Королева Виктория / © Getty Images

Обычно, когда мы думаем о королеве Виктории, мы представляем ее в траурном черном платье, но так было только после смерти принца Альберта. До этого у нее было много платьев, очень ярких и модных. Например, этот портрет датирован 1837 годом, когда она посещала театр. Мы видим молодую королеву, модно одетую, с красивыми перчатками, великолепным кружевным платьем и красивой шалью.

Королева Виктория / © Getty Images

Но что с ним произошло потом? Многие старые платья королевы Виктории, которые ей больше не были нужны, она, вероятно, дарила своим фрейлинам. Это была давняя традиция в британской монархии. Если вспомнить королеву Елизавету I эпохи Тюдоров, она была известна тем, что раздавала много своих платьев и нарядов. Но что с ними произошло после того, как они были подарены, до сих пор остается загадкой. Некоторые, вероятно, носили фрейлины, или же их перешивали, а затем выбрасывали, когда они изнашивались.

Некоторые платья королевы Виктории все же сохранились до нашего времени. Например, это платье, которое она носила в день вступления на престол. Его можно увидеть в Кенсингтонском дворце в Лондоне.

Оно было надето 20 июня 1837 года, в день ее вступления на престол, когда она стала королевой. И на самом деле оно было черным, потому что Виктория носила траур по своему дяде Вильгельму IV, но со временем платье выгорело до коричневого цвета.

Платье королевы Виктории / © Getty Images

Также сохранилось ее свадебное платье, которое датируется 1840 годом и входит в коллекцию Royal Collection Trust.

Свадебное платье королевы Виктории / © Associated Press

А это платье королевы Виктории, которое она носила на открытии Великой выставки 1851 года. Со временем оно тоже выгорело, но когда-то имело очень яркий розовый цвет. В своем дневнике она описала его как «платье розового и серебряного цвета», и изготовлено оно из шелка со спиттерфилдских ткацких мануфактур. Эти розовые шелковые банты и розетки, вероятно, были добавлены позже, что указывает на то, что королева Виктория обновляла это платье в дальнейшем. И так часто делали на протяжении XIX века, да и вообще на протяжении всей истории: платья и наряды обновляли, чтобы соответствовать моде.

Платье королевы Виктории / © Getty Images

Однако все это исчезло в 1861 году, когда умер ее муж принц Альберт.