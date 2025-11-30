ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
352
Час на прочитання
2 хв

1 грудня — яке церковне свято, чим цього дня в жодному разі не можна хвалитися

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 1 грудня

Церковне свято 1 грудня / © unsplash.com

Завтра, 1 грудня, в православному календарі день пам’яті пророка Наума. Наум жив і пророкував приблизно в VII столітті до н. е., у період після падіння Самарії та перед загибеллю Ніневії. Його діяльність припала на час правління ассирійських царів, коли Ассирія була могутньою імперією, а Ніневія — її столицею.

Головною темою його пророкувань було попередження про Божу справедливість та неминуче покарання за зло. Через свої пророцтва Наум утішав народ Ізраїля: хоча Ассирія здавалась непереможною, її жорстокість і насильство не залишаться безкарними. Він зображує Бога як могутнього і справедливого суддю, здатного покарати ворогів та захистити свій народ.

Книга Наума, що складається з трьох глав, вирізняється яскравими метафорами війни, бурі та водної стихії, які підкреслюють могутність Божої помсти. У ній пророк показує, що зло не зможе вічно панувати, а віра та праведність знайдуть захист.

Прикмети 1 грудня

Народні прикмети 1 грудня / © pexels.com

Народні прикмети 1 грудня / © pexels.com

  • Яка погода 1 грудня, такою буде вся зима.

  • Сильний вітер — чекайте на вітряну і сніжну зиму.

  • Ворони голоско каркають — буде заметіль.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями цього дня краще утриматися від самовихваляння й похвали інших за досягнення в навчанні — вважається, що після цього знання засвоюватимуться набагато важче. Також день не радить їсти під час читання чи навчання, бо, за прикметами, можна «заїсти» розум і перешкодити концентрації.

Що можна робити завтра

1 грудня віряни звертаються до святого пророка Наума з молитвами про підтримку у важких обставинах, успіх у навчанні та сімейні справи. У давнину цього дня сім’ї йшли до храму разом, вірячи, що молитва в день пам’яті пророка дарує благословення на навчання і духовний успіх для себе та дітей.

Дата публікації
Кількість переглядів
352
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie