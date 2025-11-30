Церковне свято 1 грудня / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 1 грудня, в православному календарі день пам’яті пророка Наума. Наум жив і пророкував приблизно в VII столітті до н. е., у період після падіння Самарії та перед загибеллю Ніневії. Його діяльність припала на час правління ассирійських царів, коли Ассирія була могутньою імперією, а Ніневія — її столицею.

Головною темою його пророкувань було попередження про Божу справедливість та неминуче покарання за зло. Через свої пророцтва Наум утішав народ Ізраїля: хоча Ассирія здавалась непереможною, її жорстокість і насильство не залишаться безкарними. Він зображує Бога як могутнього і справедливого суддю, здатного покарати ворогів та захистити свій народ.

Книга Наума, що складається з трьох глав, вирізняється яскравими метафорами війни, бурі та водної стихії, які підкреслюють могутність Божої помсти. У ній пророк показує, що зло не зможе вічно панувати, а віра та праведність знайдуть захист.

Реклама

Прикмети 1 грудня

Народні прикмети 1 грудня / © pexels.com

Яка погода 1 грудня, такою буде вся зима.

Сильний вітер — чекайте на вітряну і сніжну зиму.

Ворони голоско каркають — буде заметіль.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями цього дня краще утриматися від самовихваляння й похвали інших за досягнення в навчанні — вважається, що після цього знання засвоюватимуться набагато важче. Також день не радить їсти під час читання чи навчання, бо, за прикметами, можна «заїсти» розум і перешкодити концентрації.

Що можна робити завтра

1 грудня віряни звертаються до святого пророка Наума з молитвами про підтримку у важких обставинах, успіх у навчанні та сімейні справи. У давнину цього дня сім’ї йшли до храму разом, вірячи, що молитва в день пам’яті пророка дарує благословення на навчання і духовний успіх для себе та дітей.