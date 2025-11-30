Інопланетяни не ховаються, їм просто… нудно: вчений NASA висунув нову теорію

Інопланетянам можливо просто не цікаво відвідувати Землю

Парадокс Фермі, який вказує на суперечність між високою ймовірністю існування позаземних цивілізацій і відсутністю їхніх слідів, десятиліттями не дає спокою науковцям: якщо Всесвіт такий величезний і старий, то де всі? Чому ми досі не зустріли жодного «зеленого чоловічка» або хоча б не почули їхнє радіо? Відповіді варіювалися від песимістичних (вони знищили самі себе) до фантастичних (вони перейшли у цифровий вимір). Проте вчений із Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA Робін Корбет пропонує спуститися з небес на землю і розглянути варіант, який він назвав «радикальною буденністю».

Про це йдеться у його дослідженні, опублікованому на порталі arXiv.

Теорія космічної нудьги

Корбет припускає, що наша Галактика може бути наповнена життям, але це життя зовсім не прагне підкорювати зоряні простори, як це показують у «Зоряних війнах». Вчений вважає, що розвинені цивілізації з часом впираються у своєрідну «стелю мотивації».

Замість того, щоб будувати гігантські сфери Дайсона навколо зірок чи відправляти флотилії кораблів у інші світи, інопланетяни можуть просто вирішити, що гра не варта свічок. Логіка проста: будь-яка експансія вимагає колосальних ресурсів та енергії. Якщо цивілізація вже досягла комфортного рівня життя, навіщо витрачати трильйони на ризиковані подорожі, які не приносять нічого принципово нового?

Ефект звикання

Автор дослідження проводить цікаву паралель із біологічним процесом звикання (габітуації), коли організм перестає реагувати на повторювані подразники.

Уявіть собі цивілізацію, яка вже дослідила кілька сусідніх систем і знайшла там… просто каміння, газ або примітивні бактерії. З часом ентузіазм згасає. Високорозвинені суспільства можуть дійти висновку, що Всесвіт усюди приблизно однаковий, і нові контакти не дадуть проривних знань чи технологій.

Розчарування замість страху

Тож, згідно з теорією Корбета, відсутність сигналу «WOW!» — це не ознака того, що нас бояться або хочуть знищити. Це ознака того, що ми, можливо, просто не такі цікаві, щоб заради нас витрачати паливо на міжзоряний переліт.

«Виявлення позаземного життя може не призвести до величезного зростання нашого технологічного рівня та може дещо розчарувати нас», — підсумовує вчений.

Це означає, що навіть якщо ми колись знайдемо братів по розуму, вони можуть виявитися домосідами, які віддають перевагу вирішенню власних проблем, а не спілкуванню з далекими й галасливими сусідами на кшталт нас.

