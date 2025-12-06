ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Обстріл Одещини: критична інфраструктура переведена на генератори

В Одеській області під час ворожої атаки працювала ППО, однак є влучання.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

Уночі, 6 грудня, ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі Одещини ударними безпілотниками.

Про це повідомили в ОВА.

«Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкт енергетики, без подальшого загорання. Жертв і постраждалих, на щастя, немає», — зазначив очільник ОВА Олег кіпер.

Крім того, зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків.

«Критична інфраструктура переведена на генератори. Розгорнуто 9 „Пунктів незламності“ для допомоги населенню», — додав він.

Нагадаємо, у Чернігові ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Усю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони перебували під масованим обстрілом росіян. Троє людей травмовано.

Через російський ракетний обстріл Київської області у Фастові пошкоджено залізничну інфраструктуру. Напрямки потягів, які прямують через місто, змінюють.

Дата публікації
Кількість переглядів
64
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie