Обстріл Одещини: критична інфраструктура переведена на генератори

Наслідки атаки / © ДСНС

Уночі, 6 грудня, ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі Одещини ударними безпілотниками.

Про це повідомили в ОВА.

«Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкт енергетики, без подальшого загорання. Жертв і постраждалих, на щастя, немає», — зазначив очільник ОВА Олег кіпер.

Крім того, зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків.

«Критична інфраструктура переведена на генератори. Розгорнуто 9 „Пунктів незламності“ для допомоги населенню», — додав він.

Нагадаємо, у Чернігові ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Усю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони перебували під масованим обстрілом росіян. Троє людей травмовано.

Через російський ракетний обстріл Київської області у Фастові пошкоджено залізничну інфраструктуру. Напрямки потягів, які прямують через місто, змінюють.