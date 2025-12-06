- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 64
- Час на прочитання
- 1 хв
Обстріл Одещини: критична інфраструктура переведена на генератори
В Одеській області під час ворожої атаки працювала ППО, однак є влучання.
Уночі, 6 грудня, ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі Одещини ударними безпілотниками.
Про це повідомили в ОВА.
«Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкт енергетики, без подальшого загорання. Жертв і постраждалих, на щастя, немає», — зазначив очільник ОВА Олег кіпер.
Крім того, зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків.
«Критична інфраструктура переведена на генератори. Розгорнуто 9 „Пунктів незламності“ для допомоги населенню», — додав він.
Нагадаємо, у Чернігові ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури.
Усю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони перебували під масованим обстрілом росіян. Троє людей травмовано.
Через російський ракетний обстріл Київської області у Фастові пошкоджено залізничну інфраструктуру. Напрямки потягів, які прямують через місто, змінюють.