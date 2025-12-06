ТСН у соціальних мережах

127
1 хв

Вся Україна під загрозою: зафіксовано зліт МіГ-31К, оголошено ракетну небезпеку

По всій території України оголошено ракетну небезпеку після фіксації зльоту російського винищувача МіГ-31К, який є носієм балістичних ракет «Кинджал».

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У ніч проти 6 грудня по всій Україні оголошено масштабну ракетну небезпеку. Повітряні сили повідомили про зліт російського МіГ-31К — літака, що здатний нести надзвукові ракети «Кинджал», які становлять особливо серйозну загрозу через швидкість та складність перехоплення.

Сирени лунають у всіх областях країни. Військові закликають громадян негайно пройти до укриттів і залишатися там до відбою тривоги.

Мешканців просять дотримуватися інформаційної тиші, не публікувати фото та відео роботи ППО, а також не наражати себе на небезпеку.

Раніше йшлося про те, що у повітряному просторі зафіксовано ворожі дрони, ППО працює.

127
