Вся Україна під загрозою: зафіксовано зліт МіГ-31К, оголошено ракетну небезпеку

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У ніч проти 6 грудня по всій Україні оголошено масштабну ракетну небезпеку. Повітряні сили повідомили про зліт російського МіГ-31К — літака, що здатний нести надзвукові ракети «Кинджал», які становлять особливо серйозну загрозу через швидкість та складність перехоплення.

Сирени лунають у всіх областях країни. Військові закликають громадян негайно пройти до укриттів і залишатися там до відбою тривоги.

Мешканців просять дотримуватися інформаційної тиші, не публікувати фото та відео роботи ППО, а також не наражати себе на небезпеку.

Раніше йшлося про те, що у повітряному просторі зафіксовано ворожі дрони, ППО працює.