Вся Україна під загрозою: зафіксовано зліт МіГ-31К, оголошено ракетну небезпеку
По всій території України оголошено ракетну небезпеку після фіксації зльоту російського винищувача МіГ-31К, який є носієм балістичних ракет «Кинджал».
У ніч проти 6 грудня по всій Україні оголошено масштабну ракетну небезпеку. Повітряні сили повідомили про зліт російського МіГ-31К — літака, що здатний нести надзвукові ракети «Кинджал», які становлять особливо серйозну загрозу через швидкість та складність перехоплення.
Сирени лунають у всіх областях країни. Військові закликають громадян негайно пройти до укриттів і залишатися там до відбою тривоги.
Мешканців просять дотримуватися інформаційної тиші, не публікувати фото та відео роботи ППО, а також не наражати себе на небезпеку.
Раніше йшлося про те, що у повітряному просторі зафіксовано ворожі дрони, ППО працює.