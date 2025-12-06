Умєров з колегами провів зустріч із Віткоффом та Кушнером: сторони узгоджують можливі домовленості щодо миру

Прапори США та України / © dmitrypantyuhin

Сьогодні відбулась шоста за останні два тижні зустріч між Спеціальним посланником США з питань миру Стівеном Віткоффом, радником Джаредом Кушнером та українською делегацією, яку очолюють Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров і начальник Генерального штабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов.

Про це повідомив Рустем Умєров у соціальних мережах.

За словами Умєрова, пріоритетом України у перемовинах є досягнення врегулювання, яке гарантує повний захист незалежності та суверенітету держави, а також безпеку українців. Українська сторона наголошує: будь-які рішення мають створити основу для стабільного демократичного майбутнього країни.

Сторони обговорили результати недавньої зустрічі представників США з російською стороною, а також можливі кроки, здатні привести до реального припинення війни. Було узгоджено попередні рамки домовленостей у сфері безпеки та визначено необхідні засоби стримування, які дозволять забезпечити тривалий мир.

Учасники переговорів підкреслили: будь-який поступ у мирному процесі залежить від того, чи продемонструє Росія реальну готовність до довгострокового миру — зокрема, до деескалації та припинення вбивств на українській території.

Окремим блоком перемовин стала «Програма майбутнього розвитку» — комплекс відбудови України після завершення війни. Обговорювалися економічні ініціативи США та України, а також довгострокові проєкти, які мають забезпечити відновлення країни та посилення її економічної стійкості.

Американська та українська сторони наголосили, що завершення війни, реальна деескалація та припинення вогню є ключовими умовами для запобігання новій агресії та для реалізації масштабного плану відбудови, спрямованого на посилення обороноздатності й добробуту України.

Як зазначив Рустем Умєров, переговори продовжаться завтра.

Нагадаємо, переговори в Кремлі між американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером 2 грудня тривали протягом 5 годин, але позиція Москви не пом’якшилася.

Кремлівський очільник Путін досі вимагає капітуляції України, розраховуючи на зміну політики Вашингтона щодо Києва.

Водночас експерти висловлюють думку, що візит представників США до Москви став багатоетапним сигналом для Дональда Трампа.