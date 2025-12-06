Умеров с коллегами провел встречу с Виткоффом и Кушнером: стороны согласовывают возможные договоренности по миру

Флаги США и Украины / © zik.ua

Реклама

Сегодня состоялась шестая за последние две недели встреча между Специальным посланником США по миру Стивеном Виткоффом, советником Джаредом Кушнером и украинской делегацией, которую возглавляют Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов.

Об этом сообщил Рустем Умеров в социальных сетях.

По словам Умерова, приоритетом Украины в переговорах является достижение урегулирования, гарантирующего полную защиту независимости и суверенитета государства, а также безопасность украинцев. Украинская сторона отмечает, что любые решения должны создать основу для стабильного демократического будущего страны.

Реклама

Стороны обсудили результаты недавней встречи представителей США с российской стороной, а также возможные шаги, способные привести к реальному прекращению войны. Были согласованы предварительные рамки договоренностей в сфере безопасности и определены необходимые средства сдерживания, позволяющие обеспечить длительный мир.

Участники переговоров подчеркнули: любое продвижение в мирном процессе зависит от того, продемонстрирует ли Россия реальную готовность к долгосрочному миру — в частности, к деэскалации и прекращению убийств на украинской территории.

Отдельным блоком переговоров стала «Программа будущего развития» – комплекс восстановления Украины после завершения войны. Обсуждались экономические инициативы США и Украины, а также долгосрочные проекты, обеспечивающие восстановление страны и усиление ее экономической устойчивости.

Американская и украинская стороны подчеркнули, что завершение войны, реальная деэскалация и прекращение огня являются ключевыми условиями для предотвращения новой агрессии и реализации масштабного плана восстановления, направленного на усиление обороноспособности и благосостояния Украины.

Реклама

Как отметил Рустем Умеров, переговоры продолжатся завтра.

Напомним, переговоры в Кремле между американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером 2 декабря продолжались в течение 5 часов, но позиция Москвы не смягчилась.

Кремлевский глава Путин до сих пор требует капитуляции Украины , рассчитывая на изменение политики Вашингтона по отношению к Киеву.

В то же время, эксперты высказывают мнение, что визит представителей США в Москву стал многоэтапным сигналом для Дональда Трампа.