Украина
17
1 мин

В Чернигове упал российский беспилотник

На территории Чернигова зафиксировано падение вражеского БПЛА.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

Напомним, что не стоит приближаться к месту падения, а следует соблюдать требования безопасности.

Дополнительная информация будет опубликована после завершения проверки территории.

Напомним, что на Черниговщине 90% жителей остались без света: что произошло .

17
