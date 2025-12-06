- Дата публикации
В Чернигове упал российский беспилотник
На территории Чернигова зафиксировано падение вражеского БПЛА.
Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.
Напомним, что не стоит приближаться к месту падения, а следует соблюдать требования безопасности.
Дополнительная информация будет опубликована после завершения проверки территории.
Напомним, что на Черниговщине 90% жителей остались без света: что произошло .