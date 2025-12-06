ТСН у соціальних мережах

У Чернігові впав російський безпілотник

На території Чернігова зафіксовано падіння ворожого БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Чернігові впав російський безпілотник.

Про це інформує пресслужба Чернігівської міської ради.

Нагадаємо, що не варто наближатися до місця падіння, а слід дотримуватися вимог безпеки.

Додаткова інформація буде оприлюднена після завершення перевірки території.

Нагадаємо, що на Чернігівщині 90% мешканців залишилися без світла: що сталося.

