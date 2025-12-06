- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 78
- Час на прочитання
- 1 хв
У Чернігові впав російський безпілотник
На території Чернігова зафіксовано падіння ворожого БпЛА.
У Чернігові впав російський безпілотник.
Про це інформує пресслужба Чернігівської міської ради.
Нагадаємо, що не варто наближатися до місця падіння, а слід дотримуватися вимог безпеки.
Додаткова інформація буде оприлюднена після завершення перевірки території.
Нагадаємо, що на Чернігівщині 90% мешканців залишилися без світла: що сталося.