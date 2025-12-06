ТСН у соціальних мережах

Світ
125
1 хв

Рязань і область атакували дрони: повідомляють про пожежі та падіння уламків

У Рязанській області РФ вночі збили декілька безпілотників, уламки впали в різних районах Рязані.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Рязань

Атака на Рязань / © фото з соцмереж

Рязань і область зазнали атаки безпілотників у ніч проти суботи. Про це заявив губернатор регіону. За його словами, засоби протиповітряної оборони РФ збили кілька БПЛА над територією області.

«Падіння уламків сталося в декількох районах Рязані. Загоряння оперативно ліквідували. Постраждалих і серйозних руйнувань немає, оцінюється матеріальний збиток. На місці працюють оперативні служби», — повідомив глава регіону.

Попри офіційні запевнення, місцеві жителі у соцмережах стверджують, що один із дронів влучив у житловий будинок, а також повідомляють про удар по нафтопереробному заводу. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Обставини атаки та масштаби ураження уточнюються.

Нагадаємо, дрони раніше атакували Краснодарську область Росії: під ударом опинився морський порт у місті Темрюк, де почалася масштабна пожежа. Там здійснюється транспортування нафтопродуктів.

Також було неспокійно у Чечні — туди теж завітали дрони.

125
