Рязань і область атакували дрони: повідомляють про пожежі та падіння уламків
У Рязанській області РФ вночі збили декілька безпілотників, уламки впали в різних районах Рязані.
Рязань і область зазнали атаки безпілотників у ніч проти суботи. Про це заявив губернатор регіону. За його словами, засоби протиповітряної оборони РФ збили кілька БПЛА над територією області.
«Падіння уламків сталося в декількох районах Рязані. Загоряння оперативно ліквідували. Постраждалих і серйозних руйнувань немає, оцінюється матеріальний збиток. На місці працюють оперативні служби», — повідомив глава регіону.
Попри офіційні запевнення, місцеві жителі у соцмережах стверджують, що один із дронів влучив у житловий будинок, а також повідомляють про удар по нафтопереробному заводу. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Обставини атаки та масштаби ураження уточнюються.
Нагадаємо, дрони раніше атакували Краснодарську область Росії: під ударом опинився морський порт у місті Темрюк, де почалася масштабна пожежа. Там здійснюється транспортування нафтопродуктів.
Також було неспокійно у Чечні — туди теж завітали дрони.