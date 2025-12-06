Астрологічний прогноз на 6 грудня

Виноградне гроно / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: ухвалюючи важливі життєві та професійні рішення, необхідно з обережністю, а ще краще — взагалі цього не робити,

Символ дня: виноградне гроно.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: аметист, гематит, циркон.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: необхідно уникати місць масового скупчення людей, де можна підхопити який-небудь вірус.

Харчування дня: необхідно дотримуватися поміркованості в харчуванні.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна створювати захисні талісмани й обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і здійснюються на третій день.

Табу дня: під забороною — смуток і зневіра.

Цитата дня: «Розсудливість і щастя — комбінація неможлива» (Марк Твен).

