- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 174
- Час на прочитання
- 1 хв
Астрологічний прогноз на 6 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: ухвалюючи важливі життєві та професійні рішення, необхідно з обережністю, а ще краще — взагалі цього не робити,
Символ дня: виноградне гроно.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: жовтий.
Щасливі камені дня: аметист, гематит, циркон.
За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.
Хвороби дня: необхідно уникати місць масового скупчення людей, де можна підхопити який-небудь вірус.
Харчування дня: необхідно дотримуватися поміркованості в харчуванні.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Магія і містика дня: можна створювати захисні талісмани й обереги.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і здійснюються на третій день.
Табу дня: під забороною — смуток і зневіра.
Цитата дня: «Розсудливість і щастя — комбінація неможлива» (Марк Твен).
