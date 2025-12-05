ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
305
Час на прочитання
1 хв

Яка гарна родина: принц Вільям та троє їхніх з Кейт дітей приїхали на різдвяний концерт

Тема цьогорічного концерту колядок — «Кохання у всіх його проявах».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Родина принца та принцеси Уельських

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Однією із найочікуваніших подій у королівському різдвяному календарі є концерт «Разом на Різдво», який започаткувала принцеса Кейт 2021 року. Захід проводиться у Вестмінстерському абатстві.

Щороку Кетрін тішить шанувальників своїми красивими образами, а також бере на концерт дітей — принца Джорджа, принца Луї та принцесу Шарлотту.

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Родина прибула на захід після принцеси разом із принцом Вільямом. Троє дітей пари були одягнені у синьому кольорі, але хлопчики також доповнили образи зеленими краватками, які перегукувались із образом їхньої мами.

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

10-річна принцеса Шарлотта була у синій сатиновій сукні та кортому кардигані, які поєднувалася із колготками та балетками. На сукні дівчинки був широкий білий комір із рюшами. Також волосся Шарлотти було зібране і защіплене великим чорним бантом.

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Сама ж принцеса Уельська обрала для заходу смарагдове пальто від бренду Catherine Walker, яке вже неодноразово носила раніше.

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
305
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie