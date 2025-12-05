- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 305
- Час на прочитання
- 1 хв
Яка гарна родина: принц Вільям та троє їхніх з Кейт дітей приїхали на різдвяний концерт
Тема цьогорічного концерту колядок — «Кохання у всіх його проявах».
Однією із найочікуваніших подій у королівському різдвяному календарі є концерт «Разом на Різдво», який започаткувала принцеса Кейт 2021 року. Захід проводиться у Вестмінстерському абатстві.
Щороку Кетрін тішить шанувальників своїми красивими образами, а також бере на концерт дітей — принца Джорджа, принца Луї та принцесу Шарлотту.
Родина прибула на захід після принцеси разом із принцом Вільямом. Троє дітей пари були одягнені у синьому кольорі, але хлопчики також доповнили образи зеленими краватками, які перегукувались із образом їхньої мами.
10-річна принцеса Шарлотта була у синій сатиновій сукні та кортому кардигані, які поєднувалася із колготками та балетками. На сукні дівчинки був широкий білий комір із рюшами. Також волосся Шарлотти було зібране і защіплене великим чорним бантом.
Сама ж принцеса Уельська обрала для заходу смарагдове пальто від бренду Catherine Walker, яке вже неодноразово носила раніше.