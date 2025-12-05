Яка гарна родина: принц Вільям та троє їхніх з Кейт дітей приїхали на різдвяний концерт

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Однією із найочікуваніших подій у королівському різдвяному календарі є концерт «Разом на Різдво», який започаткувала принцеса Кейт 2021 року. Захід проводиться у Вестмінстерському абатстві.

Щороку Кетрін тішить шанувальників своїми красивими образами, а також бере на концерт дітей — принца Джорджа, принца Луї та принцесу Шарлотту.

Родина прибула на захід після принцеси разом із принцом Вільямом. Троє дітей пари були одягнені у синьому кольорі, але хлопчики також доповнили образи зеленими краватками, які перегукувались із образом їхньої мами.

10-річна принцеса Шарлотта була у синій сатиновій сукні та кортому кардигані, які поєднувалася із колготками та балетками. На сукні дівчинки був широкий білий комір із рюшами. Також волосся Шарлотти було зібране і защіплене великим чорним бантом.

Сама ж принцеса Уельська обрала для заходу смарагдове пальто від бренду Catherine Walker, яке вже неодноразово носила раніше.

