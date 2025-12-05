Сирський зробив важливу заяву щодо можливої війни Росії з Європою: подробиці

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, виступив із категоричною заявою щодо загроз, які Російська Федерація створює для європейського континенту.

Про це пише Sky News.

Коментуючи питання про те, чи повинні європейські країни превентивно готувати своє населення до ймовірності великої війни з Росією, генерал Сирський наголосив на фундаментальній відповідальності держав.

«Звичайно, збройні сили кожної країни забезпечують надійний захист своїх громадян, своїх дітей та своєї території,» — заявив Сирський.

За його словами, наявність на континенті агресивних держав, і в першу чергу Російської Федерації та її союзників, робить це питання «надзвичайно актуальним» і таким, що не терпить зволікань.

Сирський підкреслив, що ефективний захист вимагає не лише політичної волі, але й військово-технічної готовності. Генерал закликав союзників до конкретних кроків.

«Необхідно зробити все можливе, щоб забезпечити здатність підтримувати рівень оборони та збройні сили, достатньо сучасні для відбиття агресії, як індивідуально, так і на підтримку союзників,» — підкреслив він.

Це є прямим сигналом для країн НАТО та ЄС щодо необхідності прискорення модернізації армій та забезпечення повної взаємосумісності, адже лише колективні та високотехнологічні Збройні Сили зможуть стати надійним щитом проти російської агресії, яка, за оцінкою Сирського, не обмежується лише Україною.