Ексклюзив ТСН
2311
1 хв

Росія готує новий масований удар по Україні: Жданов назвав дату

Росія готує черговий масований удар по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Російський диктатор Володимир Путін відхилив мирну пропозицію США та України під час зустрічі з американською делегацією в Москві 2 грудня. Ймовірно, він робить ставку на тривалу ескалацію і навряд чи погодиться на будь-які компроміси, окрім своїх початкових воєнних цілей.

Водночас російські обстріли українських міст триватимуть. Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

«Треба чекати на черговий масований удар. Єдине, що куди він буде, по всій території України чи по окремих місцях — тут важко сказати. Але я думаю, що найближчим часом, от вони полюбляють десь у вихідні нам влаштувати такий нічний кошмар. Цілком ймовірно, що може бути черговий масований обстріл», — каже Олег Жданов.

Він додає, що президент України Володимир Зеленський тричі офіційно анонсував балістичні ракети.

«Колись вони ж повинні з’явитися. Річ у тім, що щойно з’явиться хоча б одна ракета балістична, треба бити по Кремлю. Треба бити по Москві. Росія — це країна одного міста. Якщо в Москві будуть вибухати балістичні ракети наші, то повірте, ситуація на фронті кардинально зміниться на нашу користь», — каже військовий експерт.

Раніше ми розповідали, що Росія просувається на фронті та готує потужний удар по Україні. Жданов попередив, чого очікувати в найближчі місяці.

2311
