Россия готовит новый массированный удар по Украине: Жданов назвал дату

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин отклонил мирное предложение США и Украины на встрече с американской делегацией в Москве 2 декабря. Вероятно, он делает ставку на длительную эскалацию и вряд ли согласится на какие-либо компромиссы, кроме своих первоначальных военных целей.

В то же время, российские обстрелы украинских городов будут продолжаться. Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Надо ждать очередного массированного удара. Единственное, что куда он будет, по всей территории Украины или по отдельным местам — трудно сказать. Но я думаю, что в ближайшее время. Они вот любят где-то на выходные нам устроить такой ночной кошмар. По всей вероятности, может быть очередной массированный обстрел», — говорит Олег Жданов.

Реклама

Он добавляет, что президент Украины Владимир Зеленский трижды официально анонсировал баллистические ракеты.

«Когда-то они должны появиться. Дело в том, что как только появится хотя бы одна ракета баллистическая, надо бить по Кремлю. Надо бить по Москве. Россия — это страна одного города. Если в Москве будут взрываться баллистические наши ракеты, то поверьте, ситуация на фронте кардинально изменится в нашу пользу», — говорит военный эксперт.

Ранее мы говорили, что Россия продвигается на фронте и готовит мощный удар по Украине. Жданов предупредил, чего ожидать в ближайшие месяцы.