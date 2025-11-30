ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
29
Время на прочтение
1 мин

Как часто Россия сможет наносить массированные удары по Украине: Игнат дал неутешительный прогноз

В осенне-зимний период россияне традиционно активизируют удары по энергетической инфраструктуре.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Юрий Игнат

Юрий Игнат

У России сейчас достаточно средств поражения, чтобы проводить массированные ракетно-дроновые удары по Украине один-два раза в неделю.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат, выступая в эфире Единых новостей.

Игнатия спросили, как быстро Россия способна повторить массированный удар.

«У нас есть статистика, здесь думать ничего не нужно. Один-два раза в неделю, к сожалению, есть такие массированные удары, а это говорит о том, что у России достаточно средств, которые производит», — сказал он.

По его словам, массированные атаки будут продолжаться, несмотря на удары Украины по военно-промышленным объектам и составам врага.

Он отметил, что в осенне-зимний период россияне традиционно активизируют удары по энергетической инфраструктуре.

«Понятно, что может быть интенсификация этих ударов, поэтому мы всегда обращаемся к нашим западным партнерам по поводу наращивания нам поставок зенитных боеприпасов, прежде всего ракет. Понимаем, что без этого трудно будет защищать страну с такими обстрелами», — подытожил Игнат.

Ранее сообщалось, что истребители F-16 в Украине демонстрируют высокую эффективность: более 1300 перехваченных воздушных целей, сбитые крылатые ракеты и поддержка наземных войск.

Мы ранее информировали, что улучшенные зенитно-ракетные комплексы SAMP/T, которые Украина получит для усиления ПВО, будут способны эффективно сбивать баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Дата публикации
Количество просмотров
29
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie