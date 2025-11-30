Как часто Россия сможет наносить массированные удары по Украине: Игнат дал неутешительный прогноз

Юрий Игнат

У России сейчас достаточно средств поражения, чтобы проводить массированные ракетно-дроновые удары по Украине один-два раза в неделю.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат, выступая в эфире Единых новостей.

Игнатия спросили, как быстро Россия способна повторить массированный удар.

«У нас есть статистика, здесь думать ничего не нужно. Один-два раза в неделю, к сожалению, есть такие массированные удары, а это говорит о том, что у России достаточно средств, которые производит», — сказал он.

По его словам, массированные атаки будут продолжаться, несмотря на удары Украины по военно-промышленным объектам и составам врага.

Он отметил, что в осенне-зимний период россияне традиционно активизируют удары по энергетической инфраструктуре.

«Понятно, что может быть интенсификация этих ударов, поэтому мы всегда обращаемся к нашим западным партнерам по поводу наращивания нам поставок зенитных боеприпасов, прежде всего ракет. Понимаем, что без этого трудно будет защищать страну с такими обстрелами», — подытожил Игнат.

