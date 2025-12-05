Годжес пояснив, чому захоплення Покровська не стане успіхом для Росії

Покровськ / © Associated Press

Захоплення росіянами міста Покровськ не принесе їм значного успіху, адже вони не матимуть можливості для подальшого просування.

Про це заявив колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес в етері телемарафону у слоті «1+1».

Генерал вважає, що ймовірне захоплення окупантами Покровська стане лише тактичною перемогою Росії, позбавленою стратегічних перспектив. Він переконаний, що росіяни не матимуть можливості розвинути подальший наступ.

«Якщо росіяни таки захоплять Покровськ, не думаю, що у них буде можливість якось цим скористатися, піти далі. Я не бачу, як вони це можуть зробити», — сказав Годжес.

Водночас він зауважив, що захоплення Покровська не матиме стратегічного значення для перебігу війни.

«Вони можуть про щось заявляти, але я не думаю, що вони це зроблять. І значної різниці в стратегічному сенсі для війни воно не матиме значення», — акцентував генерал.

Раніше військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов заявляв, що якщо Покровськ впаде, росіяни посунуть далі. За його словами, Покровський напрямок є пріоритетним для Росії, тому там командування країни-агресорки зосередило 150 тисяч осіб.

Водночас експерт зазначив, що можливості відновити контроль над Покровськом Україна не має через нестачу оперативних резервів та чисельність російського угруповання на цій ділянці фронту.

