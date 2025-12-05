ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
783
2 хв

Через два місяці Росія не зможе фінансувати війну — експерт

Ураження далекобійними дронами об’єктів нафтової інфраструктури РФ здатне зменшити бюджет держави-агресорки ще на 20-30%.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

Якщо українські Сили безпілотних систем продовжать завдавати таких же успішних далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі держави-агресорки, то через два місяці Росія більше не зможе фінансувати війну.

Таку думку висловив експерт Володимир Яценко, виробник дрона «Довбуш» в ефірі «1+1» в межах національного телемарафону.

Він наголосив, що ресурс для ведення війни у Росії не безконечний.

«На кожен витрачений мільйон доларів Україною Росія повинна буде витратити 100 мільйонів або навіть мільярд», — наголосив експерт.

Володимир Яценко зазначив, що за останні три місяці Сили безпілотних систем знищили 50% парку російських комплексів ППО «Панцир», які Росія фізично не здатна відновити.

«У ворога з’являються дуже значні дірки в протиповітряній обороні», — зауважив експерт.

Така ситуація, вважає Яценко, дозволяє українським Силам безпілотних систем завдавати разючих далекобійних ударів по інфраструктурі нафтової промисловості РФ, яка приносить ворогові найбільше прибутків і дозволяє продовжувати війну.

За його словами, удари по російських нафтових портах у Чорному морі та танкерах «тіньового флоту», які транспортують нафту держави-агресорки, здатні зменшити бюджет Росії на 20-30%.

«Це значить, що ворог не зможе фінансувати війну. Якщо так буде йти далі, як зараз, за останній місяць — три танкери, Новоросійськ, Туапсе, то за два місяці це дуже реальне завдання для українських Сил безпілотних систем», — підсумував Володимир Яценко.

Нагадаємо, у ніч проти 3 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу «Дмітрієвська» у Тамбовській області РФ. А на день раніше під ударом українських ударних дронів опинилася ще одну російська нафтобаза — «Лівни» в Орловській області РФ.

