Загроза для Покровська та Запоріжжя: експерт розповів, яка кількість окупантів сконцентрована на цих напрямках

Покровськ / © Associated Press

Загальна кількість російських військових, задіяних на всій лінії фронту, становить близько 650 тисяч осіб. Однак найбільша концентрація ворожих сил спостерігається на ключових напрямках, що свідчить про стратегічні наміри Кремля.

Про це розповів полковник ЗСУ Владислав Селезньов для «РБК- Україна».

За це його словами, ворог намагається реалізувати трек, заради якого й починалося так зване «СВО» — повна окупація Донбасу.

«На одному Покровському напрямку воюють понад 140 тисяч (військових Росії — ред.), на півдні Запорізької області — близько 120 тисяч», — розповів експерт.

Листопад відзначився досить високим рівнем інтенсивності бойових дій, що принесло ворогу деякі територіальні досягнення.

Адже за листопад було захоплено близько 505 квадратних кілометрів території. А левова частка захоплених територій, а саме 40%, припадає на схід Запорізької області.

Селезньов підтвердив, що тиск на Донецьку область триває: росіяни всіма силами намагаються захопити Покровськ. Не зумівши зробити це на полі бою до початку переговорів, місто почали «захоплювати» принаймні на російському ТБ.

Яка ціна наступу

Незважаючи на значні людські ресурси, які Кремль кидає у бій, ціна цього наступу для Росії залишається колосальною. Адже російська армія втрачає близько 30 тисяч осіб щомісяця. З них 65% — безпосередньо вбиті на полі бою.

Полковник ЗСУ наголошує, що Кремль продовжує залучати до війни резервістів, що теоретично може свідчити про вичерпання запасів. Однак важке економічне становище Росії дозволяє диктатору Володимиру Путіну постійно знаходити нові людські ресурси для поповнення втрат.

Нагадаємо, у Збройних Силах України спростували інформацію німецького видання Bild про нібито повне захоплення Покровська та «завершений бій» у місті. У Головному управлінні комунікацій ЗСУ наголосили, що оборонна операція триває, а ситуація на напрямку залишається складною.

За словами речника Генерального штабу Дмитра Лихового, Сили оборони утримують північну частину Покровська вздовж лінії залізниці та продовжують локалізувати осередки російських підрозділів. Попри інтенсивність боїв, українські військові працюють над посиленням логістики в районі Покровська та сусіднього Мирнограда. Одним із ключових завдань залишається стримування ворога та недопущення формування ним нових штурмових груп.