Покровск

Общее количество российских военных, задействованных по всей линии фронта, составляет около 650 тысяч человек. Однако наибольшая концентрация враждебных сил наблюдается на ключевых направлениях, что свидетельствует о стратегических намерениях Кремля.

Об этом рассказал полковник ВСУ Владислав Селезнев для «РБК-Украина».

По его словам, враг пытается реализовать трек, ради которого и начиналось так называемое СВО — полная оккупация Донбасса.

«На одном Покровском направлении воюют более 140 тысяч (военных России — ред.), на юге Запорожской области — около 120 тысяч», — рассказал эксперт.

Ноябрь ознаменовался достаточно высоким уровнем интенсивности боевых действий, что принесло врагу некоторые территориальные достижения.

Ведь за ноябрь было захвачено около 505 квадратных километров территории. А львиная доля захваченных территорий, а именно 40% приходится на восток Запорожской области.

Селезнев подтвердил, что давление на Донецкую область продолжается: россияне всеми силами пытаются захватить Покровск. Не сумев сделать это на поле боя до начала переговоров, город начали «захватывать», по крайней мере, на российском ТВ.

Какая цена наступления

Несмотря на значительные человеческие ресурсы, которые Кремль бросает в бой, цена этого наступления для России остается колоссальной. Ведь русская армия теряет около 30 тысяч человек ежемесячно. Из них 65% непосредственно убиты на поле боя.

Полковник ВСУ отмечает, что Кремль продолжает привлекать к войне резервистов, что теоретически может свидетельствовать об истощении запасов. Однако тяжелое экономическое положение России позволяет диктатору Владимиру Путину постоянно находить новые человеческие ресурсы для восполнения потерь.

Напомним, в Вооруженных Силах Украины опровергли информацию немецкого издания Bild о якобы полном захвате Покровска и «завершенном бое» в городе. В Главном управлении коммуникаций ВСУ отметили, что оборонная операция продолжается, а ситуация в направлении остается сложной.

По словам спикера Генерального штаба Дмитрия Лихового, Силы обороны удерживают северную часть Покровска вдоль линии железной дороги и продолжают локализовать ячейки российских подразделений. Несмотря интенсивность боев, украинские военные работают над усилением логистики в районе Покровска и соседнего Мирнограда. Одной из ключевых задач остается сдерживание врага и недопущение формирования новых штурмовых групп.