На Coca-Cola та PepsiCo подали до суду через їх небезпечність

Coca Cola / © pixabay.com

Мегаполіс Сан-Франциско (США) подав до суду на низку світових харчових гігантів, серед яких Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Kraft Heinz та інші. Місто звинувачує компанії у створенні кризи охорони здоров'я через продаж ультра-перероблених продуктів (УПФ), які містять надмірну кількість цукру, солі та добавок, що можуть бути пов'язані з ризиком розвитку раку та діабету.

Про це повідомляє Bild.

Позов, ініційований окружним прокурором Девідом Чіу, проводить паралелі з успішною справою проти тютюнової промисловості 1990-х років.

Головні відповідачі: Coca-Cola, PepsiCo, Kraft Heinz, Mondelēz, WK Kellogg та Mars. Сан-Франциско посилається на дослідження та попередження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), опубліковані у медичному журналі The Lancet.

У позові стверджується, що УПФ можуть бути джерелом ризику розвитку раку, серцево-судинних захворювань та діабету. Місто звинувачує компанії у створенні продуктів, що викликають звикання.

Сан-Франциско вимагає від харчових корпорацій фінансової компенсації за шкоду, завдану місту, а також запровадження обмежень:

Місто домагається фінансової компенсації за створення кризи охорони здоров'я. Нагадаємо, у 1990-х роках Сан-Франциско виграв у тютюнової промисловості компенсацію у розмірі $539 мільйонів.

Місто також вимагає заборони реклами цих продуктів, що, на його думку, "вводить в оману".

Реакція харчової промисловості

Торгова асоціація, що представляє інтереси компаній, вже відкинула критику:

Асоціація споживчих брендів заявила, що немає загальноприйнятого наукового визначення ультра-оброблених продуктів. Асоціація стверджує, що маркування продуктів як шкідливих лише через факт їхньої обробки вводить споживачів в оману.