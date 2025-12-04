- Дата публікації
На Coca-Cola та PepsiCo подали до суду через їх небезпечність
Сан-Франциско подав до суду на харчових гігантів Mars, Coca-Cola, PepsiCo та інших, звинувачуючи їх у створенні кризи здоров'я.
Мегаполіс Сан-Франциско (США) подав до суду на низку світових харчових гігантів, серед яких Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Kraft Heinz та інші. Місто звинувачує компанії у створенні кризи охорони здоров'я через продаж ультра-перероблених продуктів (УПФ), які містять надмірну кількість цукру, солі та добавок, що можуть бути пов'язані з ризиком розвитку раку та діабету.
Про це повідомляє Bild.
Позов, ініційований окружним прокурором Девідом Чіу, проводить паралелі з успішною справою проти тютюнової промисловості 1990-х років.
Головні відповідачі: Coca-Cola, PepsiCo, Kraft Heinz, Mondelēz, WK Kellogg та Mars. Сан-Франциско посилається на дослідження та попередження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), опубліковані у медичному журналі The Lancet.
У позові стверджується, що УПФ можуть бути джерелом ризику розвитку раку, серцево-судинних захворювань та діабету. Місто звинувачує компанії у створенні продуктів, що викликають звикання.
Сан-Франциско вимагає від харчових корпорацій фінансової компенсації за шкоду, завдану місту, а також запровадження обмежень:
Місто домагається фінансової компенсації за створення кризи охорони здоров'я. Нагадаємо, у 1990-х роках Сан-Франциско виграв у тютюнової промисловості компенсацію у розмірі $539 мільйонів.
Місто також вимагає заборони реклами цих продуктів, що, на його думку, "вводить в оману".
Реакція харчової промисловості
Торгова асоціація, що представляє інтереси компаній, вже відкинула критику:
Асоціація споживчих брендів заявила, що немає загальноприйнятого наукового визначення ультра-оброблених продуктів. Асоціація стверджує, що маркування продуктів як шкідливих лише через факт їхньої обробки вводить споживачів в оману.