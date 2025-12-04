Путін насолоджується війною: CNN розкриває, чому реальний мир "фюреру" не потрібний взагалі

Володимир Путін. / © Associated Press

Диктатор РФ Володимир Путін не хоче мирної угоди. Російський “фюрер” насолоджується тим, що його просять укласти її. І чим довше триває цей процес, тим кращий результат, ймовірно, дасть Москві.

Про те, чому Путіну не потрібен реальний мир, йдеться у матеріалі CNN.

Видання наголошує, що надія Кремля на швидку перемогу 2022-го перетворилася на війну на виснаження, що триває майже чотири роки. У багатьох відношеннях продовження війни – це найкращий шанс Путіна на продовження своє правління. Диктатор РФ - прагматик, “який адаптується до кожної нової можливості чи невдачі”.

Після зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа у Кремлі заявили, що деякі елементи запропонованої мирної угоди були прийнятними, але деякі - зовсім ні, а тому зазнали нищівної критики.

“Здавалося можливим, що Зеленський таємно обмірковував ідею обміну територіями до зустрічі в Кремлі, пом'якшуючи “червону лінію” війни. Однак точні поступки з боку Києва трималися в суворій таємниці. Ймовірно, для того, щоб не загнати Зеленського до нової відправної точку для майбутніх переговорів. Однак, які б підсолоджувачі не додавав до угоди спецпосланець Стів Віткофф, Путін відправив її назад.

CNN зауважує, що загалом такою є динаміка наступних місяців, а тому неважко зрозуміти дії Росії. Видання пише, що Путін “повільно перемагає у військовому плані, бачить Україну слабкою через проблеми з людськими ресурсами та фінансуванням, а також у полоні внутрішньої політичної кризи”.

Тим часом український лідер Володимир Зеленський “має труднощі вдома”. Зокрема, йдеться про відключення електроенергії, територіальні втрати на фронті, тиск на Київ та інші дипломатичні моменти.

“Трамп понад усе прагне миру. В останні місяці він показав, що тиск на союзників щодо поступок - рефлекторний крок. Це логічно, якщо ви магнат нерухомості, який тисне на своїх субпідрядників, щоб покращити умови для потенційного покупця. Але Путін не хоче купувати готель. Трамп радше намагається переконати озброєного сквотера залишити підпалене ним приміщення, аби просто показати, що він знову є силою в цьому районі. Це не та угода, до якої Трамп звик”, - йдеться у матеріалі CNN.

Однак важливим є те, що боротьба та повільна перемога – це джерело натхнення для Путіна, який бачить попереду “ще більше і того, й іншого”.

“Прогрес Москви на передовій може бути болісним, жорстоко повільним та досягатиметься він величезною ціною. Однак загалом ця ситуація поступово перетворюється на одну з геополітичних марень Путіна, що, ймовірно, робить реальний і тривалий мир недосяжним”, - підсумовує CNN.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, мовляв, формулювання про те, що Путін відхилив мирний план США, неправильне. За його словами, щось у цьому документі “було прийнято, а щось - як неприйняте”.

Сам диктатор розповів, що американська сторона розділила 27 пунктів «плану Трампа» на чотири пакети та запропонувала обговорювати їх окремо. Путін каже, що ці пропозиції “так чи інакше” були засновані на домовленостях із президентам США Дональдом Трампом на Алясці.