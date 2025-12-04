Сі Цзіньпін зробив заяву про "прийнятну для всіх сторін" мирну угоду

Сі Цзіньпінь / © Associated Press

Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру в Україні. Угода має бути «прийнятною для всіх сторін».

Про це заявив китайський лідер Сі Цзіньпінь під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє “Укрінформ«.

Сі наголосив, що сподівається на досягнення справедливої ​​мирної угоди шляхом переговорів.

«Що стосується „української кризи“ (так Пекін офіційно називає війну — Ред.), Китай підтримує будь-які зусилля, спрямовані на досягнення миру. Сподіваємось, що всі сторони конфлікту через діалог і переговори досягнуть справедливої, довготривалої, обов’язкової до виконання та прийнятної для всіх сторін мирної угоди», — наголосив лідер КНР.

За його словами, Пекін готовий надалі відігравати «конструктивну роль» у політичному врегулюванні війни.

Також Сі Цзіньпінь зауважив, що рішуче виступати проти «будь-якої безвідповідальної практики перекладання провини та очорнення Китаю». Ймовірно, йдеться про те, що світові лідери неодноразова заявляли про те, що Китайська Народна Республіка фінансово підтримує воєнну машину Кремля.

Нагадаємо, напередодні речник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що необхідно створити умови для врегулювання війни в Україні. Він наголосив, що КНР «послідовно» виступає проти будь-яких односторонніх санкцій проти РФ, зокрема використання заморожених активів для України. Мовляв, ці «односторонні дії» лише ускладнюють ситуацію.

У китайському відомстві також кажуть, що начебто взаємодіють і з Росією, і з Україною для якнайшвидшого закінчення війни. Пекін, наголошують в МЗС, відіграє конструктивну роль «для пошуку політичного вирішення конфлікту».