Си Цзиньпин сделал заявление о "приемлемом для всех сторон" мирном соглашении

Си Цзиньпинь / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира в Украине. Соглашение должно быть «приемлемым для всех сторон».

Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпинь во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает "Укринформ”.

Си подчеркнул, что надеется на достижение справедливого мирного соглашения путем переговоров.

«Что касается „украинского кризиса“ (так Пекин официально называет войну — Ред.), Китай поддерживает любые усилия, направленные на достижение мира. Надеемся, что все стороны конфликта через диалог и переговоры достигнут справедливого, долговременного, обязательного для выполнения и приемлемого для всех сторон мирного соглашения», — подчеркнул лидер КНР.

По его словам, Пекин готов в дальнейшем играть «конструктивную роль» в политическом урегулировании войны.

Также Си Цзиньпинь отметил, что решительно выступать против «любой безответственной практики переложения вины и очернения Китая». Вероятно, речь идет о том, что мировые лидеры не раз заявляли о том, что Китайская Народная Республика финансово поддерживает военную машину Кремля.

Напомним, накануне спикер МИД КНР Линь Цзянь заявил, что необходимо создать условия для урегулирования войны в Украине . Он подчеркнул, что КНР «последовательно» выступает против каких-либо односторонних санкций против РФ, в том числе использования замороженных активов для Украины. Мол, эти «односторонние действия» лишь усложняют ситуацию.

В китайском ведомстве также говорят, что вроде бы взаимодействуют и с Россией, и с Украиной для скорейшего окончания войны. Пекин, отмечают в МИДе, играет конструктивную роль «для поиска политического разрешения конфликта».