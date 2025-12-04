Изменения в платежках за газ: доставка подорожает с 1 января 2026

Газ / © Pixabay

С 1 января 2026 года в Украине перечислят стоимость доставки газа. Стоимость доставки газа рассчитывается на весь год по итогам потребления в период с 1 октября по 30 сентября.

Об этом сообщает издание «ГазПравда».

От потребленного объема с 1 октября 2024 по 30 сентября 2025 года будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку газа уже с 1 января 2026 года.

Собственный тариф можно узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. Эксперты советуют устанавливать индивидуальные счетчики во избежание переплат и иметь точный учет потребления.

Напомним, с декабря 2025 года на рынке газа для бытовых потребителей будет на одного поставщика меньше. ООО «Энерджи Трейд Групп» прекращает предоставление услуг населению, поскольку не продлило договор купли-продажи природного газа с ГК «Нефтегаз Трейдинг».

Клиенты компании уже сейчас могут выбрать нового поставщика. Если этого не сделать, то газ временно в течение 60 дней будет обеспечивать поставщик ГК «Нафтогаз Украины». По истечении этого срока без заключенного нового договора газоснабжение будет прекращено.