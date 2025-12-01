Поставщики обнародовали цены на газ в декабре: сколько придется заплатить

Газ / © УНІАН

С декабря 2025 года на рынке газа для бытовых потребителей будет на одного поставщика меньше. ООО «Энерджи Трейд Групп» прекращает предоставление услуг населению, поскольку не продлило договор купли-продажи природного газа с ГК «Нефтегаз Трейдинг».

Об этом сообщает "ГазПравда".

Клиенты компании уже сейчас могут выбрать нового поставщика. Если этого не сделать, то газ временно в течение 60 дней будет обеспечивать поставщик ГК «Нафтогаз Украины». По истечении этого срока без заключенного нового договора газоснабжение будет прекращено.

Годовые тарифы остались по-прежнему и колеблются от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Месячные тарифы в декабре снизятся и составят от 8,46 до 27,99 грн за кубометр.

Базовыми для потребителей остаются годовые тарифы. Подавляющее большинство украинских домохозяйств (98%, более 12 млн. семей) получает газ от «Нафтогаза». Его годовой тариф, который будет действовать, по меньшей мере, до апреля 2026 года, составляет 7,96 грн за кубометр.

Напомним, в июне 2025 года часть граждан получила третью квитанцию за природный газ - за его техническое обслуживание.

Такая платежка посылается раз в три или пять лет – в зависимости от возраста дома и состояния газового оборудования:

