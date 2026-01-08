Какой праздник 9 января 2026 года / © ТСН

9 января 2026 года — пятница. 1415-й день войны в Украине.

9 января верующие празднуют День памяти святого мученика Полиевкта / © unsplash.com

Завтра, 9 января, верующие празднуют День памяти святого мученика Полиевкта. Он жил в III веке в городе Мелитин (Малая Армения). Он был воином языческой армии и близким другом христианина Неарха. Под влиянием его веры Полиевкт уверовал во Христа, откровенно отказался от языческих богов и уничтожил идолов, чем вызвал гнев власти. При гонениях императора Декия его арестовали. Несмотря на пытки и уговоры отречься от веры, Полиевкт остался непоколебимым и принял мученическую смерть, будучи усеченным мечом. Церковь чтит его как пример мужества, искренней веры и духовной решимости.

9 января в Украине и мире празднуют Международный день хореографа / © unsplash.com

9 января в Украине и мире празднуют Международный день хореографа. Это профессиональный праздник всех создающих язык танца: хореографов, постановщиков, педагогов и художников движения. Именно они превращают музыку и идею в живую историю, рассказанную телом, ритмом и пространством. В этот день в разных странах проводят танцевальные показы, мастер-классы, открытые репетиции, творческие встречи и чествуют вклад хореографов в развитие культуры. Праздник напоминает, что танец — это не только искусство движения, но и образ мышления, чувства и диалога с миром.

9 января словесного ботаника / © unsplash.com

Также 9 января День словесного ботаника. Неофициальный, но очень симпатичный праздник, посвященный всем, кто искренне восхищается словами: их значением, происхождением, звучанием и точностью употребления. В этот день принято изучать новые слова, делиться языковыми интересностями, читать, писать, обсуждать язык и просто радоваться его богатству. Праздник напоминает: слова — это не только инструмент общения, но и источник радости, интеллектуальной игры и культурной глубины.