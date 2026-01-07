Какой праздник 8 января 2026 года / © ТСН

Реклама

8 января 2026 года — четверг. 1414-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

8 января верующие празднуют День памяти святого исповедника Эмилиана / © pexels.com

Завтра, 8 января, верующие празднуют День памяти святого исповедника Эмилиана. Христианский подвижник IX века, епископ города Кизик в Малой Азии. Он прославился твердой верностью православному учению во времена иконоборчества. За отказ отречься почитания святых икон Эмилиан подвергся преследованиям: был лишен епископского престола, подвергся заключению и ссылке. Несмотря на страдания, он не отрекся от веры и остался верен Христу до конца жизни.

8 января в Украине и мире празднуют Всемирный день печати / © pexels.com

8 января в Украине и мире празднуют Всемирный день печати. Это профессиональный и в то же время культурный праздник, посвященный полиграфии, печатному делу и всем работающим с созданием печатной продукции. Его цель — подчеркнуть значение печати в развитии цивилизации: от изобретения книгопечатания Иоганном Гутенбергом до современных цифровых и офсетных технологий. Именно печать сделала знание доступными, способствовала распространению образования, науки, культуры и свободы слова.

Реклама

8 января День вращения Земли / © pexels.com

Также 8 января День обращения Земли. Это неофициальная научно-познавательная дата, посвященная одному из фундаментальных явлений природы — вращению нашей планеты вокруг собственной оси. Именно благодаря вращению Земли меняются день и ночь, формируется дневной ритм жизни людей, животных и растений, а также возникают часовые пояса. Один полный оборот длится примерно 24 часа, хотя с научной точки зрения более точный звездный оборот составляет около День заразительного смеха.

8 января День заразительного смеха / © pexels.com

А еще 8 января День заразительного смеха. Это неофициальный, но очень теплый и позитивный праздник, посвященный силе смеха и хорошему настроению. Его идея проста: смех имеет свойство передаваться от человека к человеку, снимать напряжение, объединять и делать день светлее. Даже короткая минута искреннего смеха помогает снизить стресс, улучшить самочувствие и эмоциональное состояние.

8 января празднуют День повитух (Бабины каши) / © pexels.com

8 января празднуют День повитух (Бабины каши). В традиционной украинской культуре повитуха (баба-повитуха) имела особый статус в обществе. Она не только принимала роды, но и выполняла обрядовые действия, молилась о здоровье матери и младенца, знала целебные травы и обычаи. Ее считали посредницей между жизнью и миром людей, поэтому относились с большим уважением.