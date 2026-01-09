День ангела 9 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 9 января, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 9 января

9 января 2026 поздравьте с именинами Захара, Павла, Петра, Филиппа, Антонину.

Захар — древнееврейское происхождение, означает “Господь вспомнил”. В детстве кроток, незлобив. Во взрослом возрасте становится активным и темпераментным.

Павел — латинское имя, переводится как “младший”. В детстве уравновешен, спокоен. Во взрослом возрасте становится надежным и общительным.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как “скала”. В детстве нежный, добрый. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, уверенным в себе.

Филипп — древнегреческое происхождение, означает “любящий лошадей”. В детстве выносливый, упорный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным и влиятельным.

Антонина — древнегреческое имя, переводится как “приобретает взамен”. В детстве добродушная, спокойная. Во взрослом возрасте становится яркой и преданной.

День ангела 9 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 9 января — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный хранитель всегда был рядом, оберегал от всех бед и даровал покой и радость. Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен теплом, светом и гармонией.

***

С днем ангела! Желаю тебе неистощимой энергии, искренних улыбок и благополучия. Пусть ангел всегда подсказывает правильные решения, оберегает от трудностей и приносит в твою жизнь только добро и любовь.

***

Поздравляю с именинами! Пусть твои шаги всегда сопровождает удача, а сердце исполнено радости и вдохновения. Желаю, чтобы ангел-хранитель защищал тебя во всех начинаниях и помогал в самых сложных ситуациях.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда освещал путь, охранял от печали и тревог, а твоя жизнь была полна тёплыми моментами, добрыми людьми и счастливыми событиями.

***

Поздравляю тебя с именинами! Пусть ангел-хранитель всегда держит тебя за руку, дарит покой и силу, а все мечты сбываются легко и гармонично. Желаю здоровья, радости и гармонии в душе каждый день.