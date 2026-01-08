ТСН в социальных сетях

Курс валют на 9 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта рекордно прибавила в стоимости. Гривна стремительно обесценивается.

Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на пятницу, 9 января. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 9 января. Доллар взлетел на 27 коп. Евро прибавило еще 25 коп. Злотый вырос на 8 коп.

Об этом сообщили на сайте Нацбанку.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,99 (+27 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 50,17 (+25 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,92 (+8 коп.)

Напомним, с 1 января 2026 года будут действовать новые ставки для ФЛП. Речь идет о физических лицах-предпринимателях, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора.

