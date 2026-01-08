- Дата публикации
Курс валют на 9 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Валюта рекордно прибавила в стоимости. Гривна стремительно обесценивается.
Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 9 января. Доллар взлетел на 27 коп. Евро прибавило еще 25 коп. Злотый вырос на 8 коп.
Об этом сообщили на сайте Нацбанку.
Курс доллара
1 доллар США - 42,99 (+27 коп.)
Курс евро
1 евро - 50,17 (+25 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,92 (+8 коп.)
