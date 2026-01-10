В Кривом Роге во время атаки дронов раздались взрывы

Беспилотник Shahed / © MIL.IN.UA

В Кривом Роге в ночь на 10 января прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Кривом Роге были слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают, что в регионе зафиксировано большое количество БпЛА, которые маневрируют и изменяют направление движения.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 10 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что Россия использовала межконтинентальную баллистику для удара по Львовщине не ради военного эффекта, а для продажи страха.