В Кривом Роге во время атаки дронов раздались взрывы
Кривой Рог оказался под атакой вражеских ударных беспилотников.
В Кривом Роге в ночь на 10 января прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских ударных беспилотников.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Кривом Роге были слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщают, что в регионе зафиксировано большое количество БпЛА, которые маневрируют и изменяют направление движения.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 10 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что Россия использовала межконтинентальную баллистику для удара по Львовщине не ради военного эффекта, а для продажи страха.