673
1 мин

Магнитная буря 9 января значительно усилилась: сколько баллов она будет

Геомагнитные возмущения снова накроют Землю после нескольких дней покоя.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 9 января, магнитная буря усилилась и достигла красного уровня. Ожидается К-индекс 5.

Об этом сообщил ресурс meteoagent и ученые Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра показывает признаки медленного роста. Кроме того, ожидается приход высокоскоростного потока корональной дыры. Длительный период отрицательного межпланетного магнитного поля привел к усилению геомагнитной активности.

Магнитная буря в пятницу, 9 января. Фото: Meteoagent.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

  • пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

  • отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

  • больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

  • нормализуйте сон:

  • старайтесь меньше нервничать.

