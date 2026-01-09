- Дата публикации
Магнитная буря 9 января значительно усилилась: сколько баллов она будет
Геомагнитные возмущения снова накроют Землю после нескольких дней покоя.
Сегодня, 9 января, магнитная буря усилилась и достигла красного уровня. Ожидается К-индекс 5.
Об этом сообщил ресурс meteoagent и ученые Британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра показывает признаки медленного роста. Кроме того, ожидается приход высокоскоростного потока корональной дыры. Длительный период отрицательного межпланетного магнитного поля привел к усилению геомагнитной активности.
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;
отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;
больше ходите и находитесь на свежем воздухе;
нормализуйте сон:
старайтесь меньше нервничать.