- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 1249
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 9 січня значно посилилася: скільки балів вона буде
Геомагнітні збурення знову накриють Землю після кількох днів спокою.
Сьогодні, 9 січня, магнітна буря посилилася і досягла червоного рівня. Очікується К-індекс 5.
Про це повідомив ресурс meteoagent та науковці Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру демонструє ознаки повільного зростання. Крім того, очікується прихід високошвидкісного потоку корональної діри. Тривалий період негативного міжпланетного магнітного поля призвів до посилення геомагнітної активності.
Як зменшити вплив магнітних бур:
пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;
віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;
більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;
нормалізуйте сон:
намагайтеся менше нервувати.