Недолугий удар "Орешніком": у Третій штурмовій застерегли від недооцінки ворога

Максим Жорін / © t.me/MaksymZhorin

Жарти про недолугий удар «Орешніком», якого завдала російська терористична армія у ніч проти 9 січня по Львівщині, недоречні та навіть небезпечні. Недооцінка ворога є недалекоглядною.

Таке застереження висловив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

За його словами, в українців від перших днів війни склалася дещо хибна думка про те, що росіяни є слабким противником, зважаючи на якісний склад середньостатичної піхоти окупаційної армії.

«Росіяни якість можуть собі дозволити компенсувати кількістю, зброєю та забезпеченням. Варто лише подивитись на рівень розвитку безпілотних технологій та те, в якій кількості армія рф їх застосовує. А сміятись над недолугим „орєшніком“ на фоні тотальних відключень — теж, як мінімум, досить дивно», — зауважив Жорін.

Український офіцер наголосив, що Росія веде війну проти України вже 12 років, з яких 4 роки — надзвичайно активну і масштабну.

«Вони розвивають технології, вдосконалюють свою тактику, та на жаль, просуваються вперед. Я особисто нічого смішного в цьому не бачу», — підсумував він.

Нагадаємо, 9 січня близько опівночі вперше за війну Росія вдарила по Львівщині «Орешніком». За даними військових, ця ракета рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тис. км/год, що є «надвисокою швидкістю».

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія показово завдала удару ракетою «Орешнік» біля кордонів Євросоюзу — по території Львівщини.