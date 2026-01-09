- Дата публікації
Недолугий удар "Орешніком": у Третій штурмовій застерегли від недооцінки ворога
Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін вважає дуже недалекоглядним та небезпечним недооцінювати ворога.
Жарти про недолугий удар «Орешніком», якого завдала російська терористична армія у ніч проти 9 січня по Львівщині, недоречні та навіть небезпечні. Недооцінка ворога є недалекоглядною.
Таке застереження висловив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін.
За його словами, в українців від перших днів війни склалася дещо хибна думка про те, що росіяни є слабким противником, зважаючи на якісний склад середньостатичної піхоти окупаційної армії.
«Росіяни якість можуть собі дозволити компенсувати кількістю, зброєю та забезпеченням. Варто лише подивитись на рівень розвитку безпілотних технологій та те, в якій кількості армія рф їх застосовує. А сміятись над недолугим „орєшніком“ на фоні тотальних відключень — теж, як мінімум, досить дивно», — зауважив Жорін.
Український офіцер наголосив, що Росія веде війну проти України вже 12 років, з яких 4 роки — надзвичайно активну і масштабну.
«Вони розвивають технології, вдосконалюють свою тактику, та на жаль, просуваються вперед. Я особисто нічого смішного в цьому не бачу», — підсумував він.
Нагадаємо, 9 січня близько опівночі вперше за війну Росія вдарила по Львівщині «Орешніком». За даними військових, ця ракета рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тис. км/год, що є «надвисокою швидкістю».
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія показово завдала удару ракетою «Орешнік» біля кордонів Євросоюзу — по території Львівщини.