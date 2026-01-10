- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 115
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 10 січня: кого та як вітати з іменинами
10 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 10 січня
10 січня 2026 року привітайте з іменинами Анатолія, Григорія, Макара, Павла, Петра.
Анатолій — давньогрецьке походження, означає “житель Анатолії”. В дитинстві сором’язливий, нерішучий. В дорослому віці стає замріяним, замкнутим.
Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “пильную”. В дитинстві дбайливий, рішучий. В дорослому віці стає зухвалим, цілеспрямованим.
Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “блаженний”. В дитинстві наполегливий, щирий. В дорослому віці стає чесним, справедливим.
Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві чуйний, здатний до співчуття. В дорослому віці стає тактовним, скромним.
Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві ніжний, тихий. В дорослому віці стає впертим, не слухає чужих порад.
День ангела 10 січня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від смутку й біди, наповнював життя радістю, а серце — світлом і теплом.
***
З Днем ангела! Нехай кожен день приносить щастя, натхнення та гармонію, а поруч завжди будуть вірні друзі та щирі люди.
***
Вітаю тебе! Бажаю, щоб ангел завжди підказував правильні рішення, оберігав від неприємностей і дарував душевний спокій.
***
З Днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене любов’ю, щастям і добротою, а всі труднощі обходять тебе стороною.
***
Вітаю! Бажаю, щоб ангел завжди освітлював твій шлях, наповнював серце теплом, а дім — затишком і радістю.